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جيش الإحتلال ينسف مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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