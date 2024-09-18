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سرايا الفدس-كتيبة نابلس تتصدى لقوات الإحتلال ومجموعات المستوطنين بزخات كثيفة من الرصاص وتفجير عبوات ناسفة محققة إصابات مؤكدة

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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