الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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المقاومة الإسلامية في لبنان: سنواصل اليوم كما في كل الأيام عملياتنا المباركة لإسناد غزة وأهلها ومقاومتها والدفاع عن لبنان وهذا حساب آخر وآت إن شاء الله

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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