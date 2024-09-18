الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان: مسار (العمليات) متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو على مجزرته أمس فهذا حساب آخر وآت ان شاء الله

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :