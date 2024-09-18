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وفد من الهلال الأحمر الإيراني يضم 12 طبيبا و12 ممرضا ومسعفا يغادر طهران إلى بيروت لتقديم الاغاثة للمجزرة الإسرائيلية في لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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