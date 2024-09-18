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بري: ما أقدمت عليه 'إسرائيل يرقى الى مستوى جريمة حرب موصوفة

بري: ما أقدمت عليه 'إسرائيل يرقى الى مستوى جريمة حرب موصوفة
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في تصريح، تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان عصر الثلاثاء، ان ما أقدمت عليه "إسرائيل" يرقى إلى مستوى جريمة حرب موصوفة.

العالم - لبنان

وقال تعليقاً على العدوان الذي إستهدف مناطق لبنانية عدة موقعاً عدداً من الشهداء وما يزيد عن 2500 جريح: هو ديدن الإحتلال الإسرائيلي ومستوياته الأمنية والعسكرية والسياسية، الغدر والإرهاب، والقتل الجبان على نحو يخالف كل القواعد الأخلاقية والقانونية والإنسانية.

وأضاف: إن ما أقدمت عليه إسرائيل لا يرقى الى مستوى المجزرة فحسب، إنما هو جريمة حرب موصوفة لم يعد جائزاً من المجتمع الدولي الإكتفاء بعبارات الإدانة والشجب والإستنكار، إن العالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن إستمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والإستقرار الاقليميين نحو شر مستطير.

وختم بري: أحر التعازي والصبر والسلوان لعوائل الشهداء، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للجرحى، وقدرنا المقاومة والصمود وإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة.

بدورها دانت وزارة الخارجية اللبنانبة في بيان، بأشد العبارات الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال Pagers في مناطق لبنانية عدة مما تسبب، في حصيلة أولية، إلى سقوط ٨ شهداء، من بينهم أطفال، وآلاف الجرحى، ومنهم مئات حالتهم حرجة.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتعمد يترافق مع تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب باتجاه لبنان على نطاق واسع، وتصلب المواقف الإسرائيلية الداعية إلى مزيد من سفك الدماء، والدمار، والخراب.

وأفادت بأنها بعد التشاور مع رئاسة مجلس الوزراء باشرت بتحضير شكوى إلى مجلس الأمن في هذا الخصوص، فور اكتمال المعطيات الخاصة بالاعتداء.

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