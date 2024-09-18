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أول حملة من المعتمرين الإيرانيين تستعد لمغادرة طهران بعد مراسم شارك فيها ممثل ولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة ورئيس المنظمة والسفير السعودي بطهران

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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