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أول قافلة من الإيرانيين تستعد لمغادرة طهران للمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة بعد مراسم شارك فيها ممثل ولي الفقيه في منظمة الحج والسفير السعودي بطهران

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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