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وزير الصحة اللبناني: نحو 3 آلاف جريح في المستشفيات وقد نضطر إلى نقل بعضهم للمستشفيات التخصصية في الخارج

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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