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فريق الهلال الأحمر الإيراني لاغاثة ضحايا الجريمة الاسرائيلية يصل بيروت

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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