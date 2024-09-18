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رئيس منظمة الحج الإيرانية: سيغادر 500 إيراني للسعودية يوميا بطائرتين لأداء مناسك العمرة ليصل العدد الى 170 ألف معتمر مع نهاية العام الهجري الشمسي

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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