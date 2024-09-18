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رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يستنكر بشدة جريمة الكيان الصهيوني في لبنان وبينما عبّر عن تضامنه مع الضحايا أكد ان إيران ستقف دوما إلى جانب لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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