العدوان الاسرائيلي على لبنان بتفجير أجهزه الإتصال المحموله

العالم- مع الحدث

كيف سيتم التعامل مع الحادث الاجرامي غير المسبوق في تاريخ لبنان والمنطقه والذي ادى بحسب وزاره الصحه الى تسعه شهداء واكثر من 2750 جريح وبحسب بيان صادر عن حزب الله ادى لاستشهاد ثلاثه اشخاص بينهم طفله ونجل عضو كتله المقاومه في البرلمان اللبناني علي عمار وتجري التحقيقات لمعرفه الاسباب التي ادت الى هذه الاصابات في وقت متزامن؟

الى اين يمكن ان يجر ما حصل على مستوى المواجهه المتواصله مع الاحتلال فيما يمكن ان يعني تضيفوا هذه الانفجارات بعد تحميل حزب الله لـ"إاسرائيل" المسؤوليه الكامله؟

ما الذي ستفعله الحكومه اللبنانيه اذا ما وقع للمواطنين اللبنانيين مدنيين ومنتسبين للمقاومه وفي مناطق مختلفه بعد وصفه بالعدوان واجراء الاتصالات لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته؟

ماذا يعني عقد نتنياهو جلسه تشاوريه مع غالانت للبحث في تطورات التصعيد مع المقاومه مع الترويج اجهزته الامنيه معلومات مفاجئه ان حزب الله ينوي اطلاق عمليه عسكريه ضد الكيان؟

ما الذي ياتي من اجله وزير الدفاع الامريكي من خلال زيارته للكيان الاحد والاثنين المقبلين؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث من العلاقات الدوليه الدكتور حسن زين وينضم الينا من رام الله الخبير بالشؤون الاسرائيليه سليمان بشارات.

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