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رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط: أقول للمقاومة إننا لن نهزم والحرب طويلة فليس هناك حل بيننا وبين العدو فإما أن نكون أو لانكون

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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