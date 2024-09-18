الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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موقع والا العبري: وزير "الدفاع" أجرى قبل دقائق من تفجير الأجهزة اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي وأبلغه عن تنفيذ عملية في لبنان قريبا ورفض تزويده بالتفاصيل

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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