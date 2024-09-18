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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يلقي خطابا في الساعة الخامسة من عصر غد الخميس

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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