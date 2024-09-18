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رويترز: شركة غولد أبوللو التايوانية تقول إن شركة B.E.C ومقرها بودابست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية وهي التي صنعت البيجر الذي انفجر في لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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