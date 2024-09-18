الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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السفارة الإيرانية في بيروت تدعو إلى عدم الالتفات إلى الشائعات بشأن السفير الإيراني وزوجة السفير تقول إن وتيرة العلاج تجري بشكل جيد

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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