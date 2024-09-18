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نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: الهجوم في لبنان وسورية تصعيد وحشي للعنف وندعو إلى تحقيق دولي ووقف سفك الدماء

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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