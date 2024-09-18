جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود بكمين القسام في رفح

العالم - الاحتلال

وبحسب المعلومات، فقد فجرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مبنى في رفح كان فيه قوة إسرائيلية، مستخدمة عبوة شديدة الانفجار مما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة على الفور، ومن بينهم طبيبة عسكرية.

وذكرت القناة 12العبرية أن الرقيب "آجم نعيم" 20 عامًا من بين قتلى الجيش في رفح، وهي مسعفة في الكتيبة 52 وأول مجندة يعلن عن مقتلها منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وحسب المراسلة العسكرية في جيش الاحتلال، فإن الجنود تعرضوا بعد الانفجار لإطلاق نيران مكثف من قبل مقاومين فلسطينيين.

وهبطت مروحيات عسكرية "إسرائيلية" في منطقة العزبة غربي رفح لإجلاء القتلى والجرحى.

وقال شهود عيان أن المروحيات هبطت أكثر من مرة في المنطقة لإجلاء مصابين في صفوف جيش الاحتلال وسط تحليق كثيف لمقاتلات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض غربي المدينة.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل دخانية في المنطقة التي جرت فيها عملية الإجلاء.

وبقتلى كمين رفح ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 714، وفق الاعتراف الإسرائيلي الرسمي، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن العدد أكبر من ذلك بكثير

يشار إلى كيان الاحتلال يشن منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ويواصل جيش الاحتلال هذه الحرب في استهانة بالمجتمع الدولي، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.