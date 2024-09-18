'اسرائيل' تزعم انهاء المقاومة في رفح والمقاومة ترد من رفح

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خانيونس نقلاً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 من الجنود المحتلين وإصابة 5 آخرين بجروح في كمين نصبته كتائب القسام أمس الثلاثاء في رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المعلومات، فقد فجرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مبنى في رفح كان فيه قوة إسرائيلية، مستخدمة عبوة شديدة الانفجار مما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة على الفور، ومن بينهم طبيبة عسكرية.

وهبطت مروحيات عسكرية إسرائيلية في منطقة العزبة غربي رفح لإجلاء القتلى والجرحى.

وبقتلى كمين رفح ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 714، وفق الاعتراف الإسرائيلي الرسمي، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وکان الاحتلال قد ادعی قبل هذا ان قواته فککت لواء القسام في مدينة رفح وجعلت هذه المدينة خالية من المقاومة.