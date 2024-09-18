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شاهد.. آخر التطورات التفجير الإجرامي الإسرائيلي في لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

في أعقاب التفجير الإجرامي الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أجهزة البيجر، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى والشهداء في لبنان، تشهد البلاد حالة من الحداد والاستنكار الواسع. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن عدد الجرحى بلغ نحو ثلاثة آلاف، فيما استشهد 11 شخصًا، فيما يستعد حزب الله لتشييع الشهداء في الضاحية الجنوبية.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن عدد الجرحى جراء التفجير الإسرائيلي باستخدام أجهزة البيجر بلغ نحو ثلاثة آلاف، خرج منهم 1800 من المستشفيات بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال 200 يتلقون العلاج بسبب جراح خطيرة. فيما بلغ عدد الشهداء 11 شهيدًا.

وأضاف، أن حزب الله يستعد اليوم الأربعاء لتشييع الشهداء في الضاحية الجنوبية، فيما أعلن وزير التربية اللبناني عن إقفال عام للمدارس في لبنان، كما أطلقت النقابات العمالية نداءً لتعطيل كافة المؤسسات استنكارًا للهجوم.

وأوضح مراسل العالم، أن ردود الفعل كانت واسعة، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً كبيرًا، بينما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته لخيمة العزاء في برج البراجنة أن هذا الهجوم لن يمر دون حساب. الفعاليات والوزارات والقوى السياسية أعلنت تضامنها الكامل، داعية للوحدة الوطنية في وجه هذا الهجوم السيبراني غير المسبوق.

وأشار مراسل العالم إلى بيان حزب الله الذي حمل فيه بوضوح مسؤولية ما جرى للكيان الإسرائيلي، متوعدًا بالرد بعبارة "سيأتيكم هذا الرد من حيث تحتسبون أو لا تحتسبون".

ونه مراسل العالم إلى أن الوضع الميداني والسياسي في لبنان لا يزال متوترًا، خاصة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية طوال الليل وحتى الفجر.

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