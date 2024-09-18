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العراق يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية وممارسة ضغط فعال على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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