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صفارات الانذار تدوي في عدد من البلدات بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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