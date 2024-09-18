تحسبا لرد حزب الله.. حالة تأهب قصوى في كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

ودعا جيش الاحتلال، الإسرائيليين إلى توخي الحذر، تحسباً لردِ حزبِ الله وعقد رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي جلسة داخل قبو لتقييم الوضع بمشاركة أعضاء الهيئة لبحث حالة الاستعداد على الصعيدين الهجومي والدفاعي والسيناريوهات المحتملة.



وقال المتحدث باسم الجيش إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، مطالبا الإسرائيليين بالحفاظ على حالة اليقظة للاطلاع على أي تغيير في السياسة المتبعة والالتزام بها فورا.



كما قال مكتب وزير الحرب يوآف غالانت إن الوزير يجري تقييما للوضع العملياتي مع رئيس الأركان وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية.

وقبل ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية محمومة مع غالانت ورؤساء الأجهزة الأمنية لبحث الوضع في لبنان.



ورغم أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها رسميا، إلا أن موقع 'والا' العبري أكد أن "إسرائيل" هي من تقف وراء الهجوم.



ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله، إنه تمت الموافقة على عملية تفجير أجهزة اللاسلكي بداية الأسبوع، ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي مطلع آخر قوله إن "إسرائيل" نفذت العملية من أجل فتح مرحلة جديدة في المعركة ضد حزب الله من ناحية، ولكن من ناحية أخرى، من أجل إبقائها تحت عتبة الحرب الشاملة.



وعلى ضوء هذه التطورات علقت شركات الطيران الألمانية والفرنسية رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت وطهران حتى يوم غد الخميس.



من جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يصل إلى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل، على خلفية التصعيد في الجبهة الشمالية.



وكشف مسؤولان دفاعيان أمريكيان، لشبكة "سي إن إن"، إن أوستن تحدث هاتفيا مرتين مع وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، الثلاثاء، ما يُظهر مدى اهتمام الولايات المتحدة بتطورات الأوضاع في المنطقة.