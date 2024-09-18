الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الحكيم زياد الدلو في سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء: إن قوات الاحتلال اختطفت الحكيم الدلو أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18مارس 2024.

وأدانت الوزارة هذه الجريمة البشعة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، وعدّت استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية.

وناشدت المؤسسات الأممية والحقوقية التدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية الذين اختطفوا من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.

وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي يُعد استهدافًا ممنهجًا للشعب الفلسطيني ومؤسساته، مشددة على ضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين.

وقبل أيام كشف النقاب عن استشهاد المسعف حمدان عنابة الذي اعتقلته قوات الاحتلال خلال عمله الإنساني المنسق أثناء نقل مرضى ومصابين على حاجز نتساريم، حي تبلغت عائلته أن استشهد في يوم اعتقاله 2 ديسمبر 2023.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة كشف عن استشهاد أكثر من 50 معتقلا من قطاع غزة جراء التعذيب الوحشي في سجون الاحتلال.