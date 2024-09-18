من الإردن الی كوبا.. ادانات واسعة لجريمة 'اسرائيل' في لبنان

العالم - لبنان

ادانات دولية واسعة ضد العدوان الاسرائيلي على المدنيين اللبنانيين عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية 'بيجر' أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، وآلاف الجرحى.

طهران دانت العدوان الإسرائيلي، وعدّته جزءاً من الإبادة الجماعية. وفي اتصال هاتفي من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداد بلاده لوضع إمكاناتها الطبية في خدمة لبنان، وإرسال طائرة لإجلاء الجرحى.

عربياً ادانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الاعتداء الاسرائيلي واعتبرته جريمة حرب، كما استنکرته حركة حماس، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة.

وأعلنت الحكومة العراقية أنها تتابع التطورات الأمنية الخطيرة في لبنان، فيما أمر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإرسال طواقم طبية إلى لبنان، لتقديم المساعدة. بدورها دانت الفصائل العراقية الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية واكدت ان استهداف المدنيين جاء على خلفية ما تعانيه تل ابيب من استنزاف وفشل في مواجهة المقاومة اللبنانية.

يمنياً دانت صنعاء العدوان الاسرائيلي علی لبنان ورأت فيه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللسيادة الوطنية واعتبرته أحد أشكال الإرهاب ودعت المجتمع الدولي الی إدانة هذا العدوان.

كما وجه ملك الأردن عبد الله الثاني بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الصحي اللبناني وشدد على وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره.

بدورها اكدت مصر على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي وقوفها إلى جانب لبنان في أزمته مبدية استعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة.

وأكد وزير الصحة السوري حسن محمد الغباش استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة للبنان سواء عبر استقبال المصابين في المستشفيات السورية أو عبر إرسال فرق طبية لتقديم العون والمساعدة.

بدورها دانت فنزويلا العدوان الإسرائيلي علی لبنان وأعتبرته بالأسلوب البغيض الذي تستخدمه الحكومات المعادية في الشرق الاوسط.

من جهته، دان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، العدوان الإسرائيلي علی لبنان ورأى فيه تصعيدا خطيرا للصراع في الشرق الأوسط محذراً من عواقبه على المنطقة.