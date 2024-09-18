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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 41272 شهيدا و95551 جريحا

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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