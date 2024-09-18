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الرئيس العراقي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية إن العراق يضع جميع امكانياته من أجل دعم لبنان لتجاوز ما تعرض له أمس

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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