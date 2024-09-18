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الرئيس التركي يعبر لرئيس الحكومة اللبنانية عن حزنه ازاء الهجوم على لبنان ويقول إن الجهود الرامية لكبح جماح الكيان الإسرائيلي ستستمر

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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