غروسي يزور جناح انجازات الصناعة النووية الايرانية

العالم - ايران

ورافق مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" في زيارته الجناح الايراني المشارك في المعرض الخاص للدورة العادية الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

واثناء هذا الزيارة، اطلّع غروسي على آخر إنجازات الصناعة النووية الايرانية مبديا ارتياحه للتقدم الذي تشهده ايران في مختلف قطاعات الصناعة النووية.

هذا وقد غادر مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" طهران يوم السبت 14 ايلول/ سبتمبر متوجها الى العاصمة النمساوية فيينا على رأس وفد للمشاركة في الدورة العادية الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن قِبل متخصصين وخبراء إيرانيين، يسلط الجناح الايراني المشارك في المعرض الخاص لهذه الدورة الضوء على قدرات الصناعة النووية الايرانية بما فيها مجالات استكشاف الروبوت، تطبيقات الروبوت في الصناعة النووية، إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة،المنتجات الصيدلانية والصناعية الإشعاعية، أنظمة القياس النووي وقدرات إيران في مجال تطوير تكنولوجيا البلازما في مجال الصناعة والبيئة والعلاج والصحة والأمن الغذائي، فضلا عن التدابير المتخذة في مجال النفايات النووية.

وتُعقد الدورة العادية الثامنة والستون للمؤتمر العام للوكالة في الفترة من 16 الى 20 أيلول/ سبتمبر 2024 في مركز فيينا الدولي في فيينا بالنمسا، بحضور لفيف من كبار المسؤولين والممثلين من الدول الأعضاء في الوكالة للنظر في مجموعة من القضايا.

ويجتمع المؤتمر العام، الذي يتألَّف من ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورة سنوية عادية تُنظَّم عادة في أيلول/ سبتمبر، وذلك من أجل النظر في ميزانية الوكالة والموافقة عليها واتخاذ قرارات بشأن سائر المسائل التي يثيرها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء.