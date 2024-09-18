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وزير الصحة اللبناني: 12 شهيدا بينهم طفلتين جراء انفجارات البيجرات

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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