امواج البحر تهدد حياة الفلسطينيين.. ما القصة؟..

العالم - مراسلون

وتزداد مأساة النازحين مع اقتراب فصل الشتاء والمخاوف من أمواج بحر عاتية بدأت تضرب خيامهم، فضلاً عن انتشار الأمراض والأوبئة.

وأفاد مراسل قناة العالم في خانيونس ان عشرات الالاف من المواطنين والنازحين، کانوا قد اقاموا خيام قرب البحر بعدما ما نزحوا من القصف الاسرائيلي المدمر لمدنهم، لکن بعد ما ارتفعت امواج البحر، غرقت خيام النازحين واصبحوا مرة اخری بلا مأوی.

وأکدت نازحة فلسطينية لقناة العالم ان خيمتها غرقت ليلاً، وهي واطفالها کانوا نائمين وبعدما غرقت خيمتها لاتعلم أين تذهب فهي لاتمتلک سوی خيمتها.

ويحاول بعض النازحين احاطة خيامهم بالرمال علها تحميهم من امواج البحر التي لاطمت خيامهم و اطفالهم علی شاطئ البحر ما زاد طين النازحين بلة.