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وزير الصحة اللبناني: ثلثا المرضى اي نحو 1800 مريض احتاجوا للدخول إلى المستشفيات

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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