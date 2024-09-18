الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة اللبناني: بعض الجرحى نقلوا إلى سورية التي فتحت مستشفياتها للجميع

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :