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وزير الصحة اللبناني: أكبر تحدي واجهناه يوم أمس هو الاكتظاظ في مناطق وقوع الانفجارات وأمام المستشفيات مما يؤخر وصول الاصابات

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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