العراق يرسل وجبة ثانية من المساعدات الطبية الى لبنان 

العالم - العراق



ووصلت صباح اليوم الاربعاء، طائرة المساعدات العراقية الطبية الاولى الى مطار بيروت.

وقال مصادر اعلامية، ان "طائرة المساعدات العراقية الطبية وصلت صباح اليوم الى مطار بيروت بحضور القائم بأعمال السفارة العراقية ندى مجول ووزير الصحة اللبناني فراس الأبيض".

واضاف ان "ذلك جاء بعد فتح الجسر الجوي بين لبنان والعراق على اثر تفجيرات البايجر امس".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض من مطار بيروت أن المساعدة العراقية الطبية في هذا الظرف هي مبادرة كريمة من دولة العراق، أتت بعد التواصل بيننا وبين الحكومة ووزارة الصحة العراقية، التي أكدت لنا أن العراق دولة وشعب يقف إلى جانب لبنان.

وقال الأبيض إن "هذه الهبة مؤلفة من أكثر من 15 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت في الطائرة الأولى، وننتظر أيضا وصول ما يزيد عن الـ70 طنا في طائرة عراقية أخرى.

وأضاف أن" الوفد الطبي العراقي الذي وصل إلى بيروت على متن هذه الطائرة يتألف من حوالي 20 طبيبا وعاملا صحيا، والطائرة قادرة على إخلاء حوالي 30 مصابا.

ناقل شكر الحكومة اللبنانية للدولة العراقية على مد يد العون للبنان في كافة الأوقات وخاصة في القطاع الصحي.

وحول عدد الجرحى، أوضح وزير الصحة أن العدد بلغ حتى الآن حوالي 3000 وهناك إصابات كبيرة في العيون والوجه ونعاين إن كان هناك حاجة لإرسال بعض المصابين إلى العراق. مشيرا إلى أن هذه الشحنة هي أول شحنة مساعدات تصل إلى لبنان بعد الاعتداء الصهيوني يوم أمس، وقد أكد لنا وزير الصحة العراقي أنه مستعد لتقديم أي مساعدة أخرى.