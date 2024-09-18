الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني للعالم: ربما سننقل السفير الإيراني إلى إيران مع سائر الجرحى الذين سننقلهم لتلقي العلاج

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :