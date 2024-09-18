الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الأردني: "إسرائيل" تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :