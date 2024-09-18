وزير الصحة اللبناني: عدد الشهداء 12 بينهم طفلان، والإصابات الخطيرة بلغ نحو 300

العالم - لبنان

ولفت الأبيض الى انه "خلال نصف ساعة توافد إلى المستشفيات أمس ما بين 2750 و2800 جريح، والإصابات تركزت على منطقة الوجه واليدين ولا تزال هناك إصابات حرجة".

واكد الابيض انه "لم يكن لدينا أي إنذار سابق للتفجيرات التي وقعت"، شاكرا "القطاع الصحي في لبنان الذي أدى عملاً جبارًا بكامل قطاعاته"، كاشفا انه "تم إجراء 460 عملية للمصابين أغلبها في العيون".

واوضح الابيض ان 4 من ضحايا تفجير البيجر هم من العاملين بالقطاع الصحي

وأكد ان بنوك الدم استقبلت اكثر من 2000 حالة تبرع خلال 3 ساعات وهي النسبة الاكبر في تاريخ لبنان

وقال وزير الصحة اللبناني ان 100 مستشفى استقبلت المصابين بالامس وعملت 1184 سيارة اسعاف على نقل المصابين والشهداء

واشار فراس الابيض ان حجم الضربة كان كبيراً والمستشفيات استقبلت خلال نصف ساعة ما يقارب 2800 جريح.