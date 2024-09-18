الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: يجب اجراء تحقيق في تفجيرات البيجر في لبنان وكشف من وراءها

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :