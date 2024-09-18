وفاة الإيطالي سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990

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وسبق لسكيلاتشي أيضا اللعب لنادي يوفنتوس.

وقاد سكيلاتشي إيطاليا للمركز الثالث في كأس العالم 1990 وفاز بالحذاء الذهبي بفضل أهدافه الستة خلال البطولة حيث هز الشباك أيضا في قبل النهائي أمام الأرجنتين وفي الفوز على إنجلترا لتظفر إيطاليا بالمركز الثالث.

ونال سكيلاتشي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة وتم اختياره لاحقا وصيفا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 1990 خلف قائد منتخب ألمانيا الغربية الفائز بكأس العالم لوتار ماتيوس.

وشارك سكيلاتشي في المباراة الافتتاحية لإيطاليا بكأس العالم كبديل ونزل إلى أرض الملعب ليسجل هدف الفوز في انتصار إيطاليا 1- صفر على النمسا.

وبعد المشاركة الرائعة في كأس العالم 1990، سجل سكيلاتشي هدفا واحدا آخر لإيطاليا ولم يظهر مع المنتخب الإيطالي في أي بطولة كبرى مجددا.

وبزغ نجم سكيلاتشي الملقب "توتو" متأخرا إذ قضى السنوات الأولى من مسيرته مع نادي ميسينا المنتمي لصقلية في الدرجات الأدنى للدوري الإيطالي.

وتوج سكيلاتشي هدافا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي في موسم 1988-1989 لينتقل إلى عملاق دوري الدرجة الأولى نادي يوفنتوس.

وساعد سكيلاتشي يوفنتوس على الفوز بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1989-1990 قبل أن يفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مجددا بعد أربع سنوات مع إنتر ميلان.

وأصبح أول لاعب إيطالي يحترف في الدوري الياباني ليفوز بلقب المسابقة هناك مع ناديه جوبيلو ايواتا في 1997، واعتزل كرة القدم في 1999.