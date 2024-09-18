مجزرة ’البيجر’ في لبنان

العالم - باختصار

يعتبر جهاز البيجر من التقنيات القديمة والتي لا يمكنها الاتصال بالانترنت ولذلك يعتبر آمنا.

انفجارات البيجر المتزامنة يوم الثلاثاء في لبنان خلفت شهداء وجرحى غصت بهم المستشفيات

وول ستريت جورنال: الأجهزة المستهدفة كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها حزب الله مؤخرا

نيويورك تايمز: إسرائيل أخفت متفجرات داخل أجهزة بيجر تايوانية تم استيرادها الى لبنان

المونيتور: آلاف الأجهزة التي حصل عليها حزب الله فخختها إسرائيل قبل تسليمها للحزب

شركة لوبك انترناشينول الأمنية: سبب الانفجار هو برمجيات رفعت حرارة البطاريات

مصادر: إسرائيل نفذت الهجوم بعد جمع معلومات تفيد بأن عضوين من حزب الله اكتشفا اختراق الأجهزة

الخطة الأصلية تقضي بتفجير الأجهزة إذا اندلعت حرب شاملة لتحقيق تفوق استراتيجي

نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع غالانت ورؤساء الأجهزة الأمنية لبحث الوضع في لبنان

يشهد الكيان حالة من التأهب تحسبا لرد حزب الله على تفجير أجهزة بيجر.

بدأت الشرطة التايوانية التحقيق مع شركة غولد أبولو المصنعة لأجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان

شركة غولد أبولو: الأجهزة التي تعرضت للانفجار صنعت من قبل شركة في أوروبا

حزب الله: الكيان الإسرائيلي المجرم يجب أن ينتظر حسابا عسيرا على مجزرته يوم الثلاثاء

حماس: هذه الجريمة تأتي في إطار العدوان الصهيوني الشامل على المنطقة

نبيه بري: ما أقدمت عليه إسرائيل يرقى الى مستوى جريمة حرب