حماس تستهجن تحوير وسيلة إعلام عربية حوار مشعل مع 'نيويورك تايمز'

العالم - فلسطين

وأكد هشام قاسم، عضو قيادة حماس في الخارج، في تصريح صحفي، الأربعاء، موقف الحركة الواضح من المفاوضات، والمتجاوِب مع كل المبادرات بما "يحقق مصالح شعبنا"، وحرصها على الوصول إلى وقفٍ دائم للعدوان وانسحابٍ كاملٍ من القطاع، وحرية عودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وإعمار ما دمره الاحتلال، وصولاً إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى.

وقال: إن من يتحمّل مسؤولية تعطيل مسار المفاوضات هو نتنياهو وحكومته الفاشية، الذي يصرّ على وضع شروط جديدة معطّلة للاتفاق، وهو ما بات معروفاً للجميع بمن فيهم الوسطاء.

ودعا تلك الوسيلة الإعلامية التي اجتزأت وحرّفت الموقف، إلى توخّي الحقيقة، واحترام مبادئ المهنيّة الإعلامية، والانحياز لمواثيق الشرف الإعلامي، والابتعاد عن سياسة الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة.