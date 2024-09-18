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حزب الله: قصفنا مرابض مدفعية العدو في "نافية زيف" بصلية من الصواريخ

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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