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المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية يؤكد عدم استشهاد اي عنصر من الحرس في مجزرة البيجر

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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