شركات طيران دولية تلغي رحلاتها للكيان الإسرائيلي

العالم - الاحتلال

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء، إن "الخطوط الجوية الفرنسية أوقفت جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل لمدة 48 ساعة، حيث تم إلغاء الرحلات المقررة الأربعاء والخميس بسبب التوتر الأمني".

وأضافت: "كما أوقفت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية والخطوط السويسرية وخطوط بروكسل الجوية رحلاتها من وإلى إسرائيل"، دون توضيح مدة التوقف.

وتابعت: "أما الخطوط الجوية البريطانية فقد أعلنت أنها تدرس الأمر (وقف الرحلات لإسرائيل من عدمه)، ولم تتخذ قرارا بهذا الشأن بعد".

ولفتت هيئة البث إلى أن "شركة ريان إير الإيرلندية سبق أن قررت الأسبوع الماضي إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى مارس/ آذار من العام المقبل على الأقل".

وأشارت إلى أن شركات الطيران، التي أعلنت إلغاء كاملا لرحلاتها من وإلى الكيان الإسرائيلي حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل هي: طيران الهند، وطيران كندا، والخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط الإسبانية، والشركة الوطنية الفنلندية Finair، وشركة الطيران الوطنية في هولندا KLM، والخطوط الجوية الكورية.

وأضافت: "أما الشركات التي أعلنت الإلغاء الكامل لرحلاتها من وإلى الكيان الإسرائيلي حتى مارس 2025 فهي: إيزي جيت البريطانية، وكاثي باسيفيك الصينية، ودلتا الأمريكية".

وتابعت هيئة البث: "بذلك، أصبحت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" هي الوحيدة التي تسير رحلات جوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

واستشهد 12 شخصا وأُصيب 2800 آخرون، بينهم 200 بحالة حرجة، جراء هجوم سيبراني تسبب في تفجير آلاف من أجهزة "بيجر" يستخدمها اللبنانيون بصفة خاصة في الاتصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

وتوعد حزب الله الكيان الاسرائيلي بلرد وبأن حسابه سيكون عسيرا على هذه الجريمة الارهابية.