المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يعلق على مجزرة 'البايجر' بلبنان

العالم- لبنان

وجاء البيان الذي اصدره الشيخ همام حمودي كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

صدق الله العلي العظيم

سماحة السيد المجاهد حسن نصر الله (حفظه الله)

الأمين العام لحزب الله

نعزّيكم وجميع أبناء الشعب اللبناني الشقيق وعوائل الشهداء والجرحى؛ باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ونقف معكم كالجسد الواحد أمام تمادي العدو الصهيوني واعماله الارهابية، التي تكشف عن انهياره ومبلغ ما وصل اليه من انحدار اخلاقي نتيجة هزائمه التي مُني بها طوال عام من مجازر الإبادة والتدمير، محاولا الخروج من مازقه بتوسيع العدوان وإغراق المنطقة والعالم معه بالحروب.

إننا على ثقة من اقتدار المقاومة الاسلامية وحكمتها وجهوزيتها، والله ناصركم ومؤيدكم.

رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى ان شاء الله.

الشيخ د. همام حمودي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

18 أيلول 2024م

14 ربيع الأول 1446