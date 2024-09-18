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مراسل العالم:انباء عن انفجار عدد من الاجهزة اللاسلكية بايدي حامليها في عدد من المناطق اللبنانية

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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