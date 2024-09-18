الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال: اسرائيل فجرت الاف اجهزة اللاسلكي في لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :